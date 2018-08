Wegen US-Sanktionen: Heiko Maas warnt vor Verschärfung des Iran-Konflikts

Berlin Nachdem die USA die Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt haben, meldet sich nun der deutsche Außenminister zu Wort. Er warnt vor einer Verschärfung des Konflikts.

Maas sagte: „Wir kämpfen für das Abkommen, weil es auch unseren Sicherheitsinteressen dient, indem es in der Region Sicherheit schafft und Transparenz herstellt.“ Schließlich liege der Iran in der erweiterten Nachbarschaft Europas. „Jeder, der sich einen "Regime Change" erhofft, darf nicht vergessen, dass, was immer auch folgt, uns viel größere Probleme bereiten könnte. Eine Isolierung Irans könnte gerade den radikalen und fundamentalistischen Kräften Auftrieb geben.“ Und weiter: „Chaos im Iran - so wie wir das in Irak oder in Libyen erlebt haben - würde eine ohnehin schon unruhige Region noch mehr destabilisieren.“