Wegen Überarbeitung : Österreichischer Gesundheitsminister tritt zurück

Wien Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt. Er habe vor einer Woche einen zweiten Kreislaufkollaps erlitten, sagte der 60-Jährige am Dienstag in Wien.

Inmitten der Corona-Krise hat der österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag seinen Rücktritt bekanntgegeben. Zur Begründung nannte er andauernde gesundheitliche Probleme, die durch Überarbeitung ausgelöst worden seien. Der 60-jährige Grünen-Politiker hatte das Amt seit Januar vergangenen Jahres inne. Die Grünen sind Junior-Partner in der Regierung des konservativen Bundeskanzlers Sebastian Kurz.

Anschober, der vor neun Jahren einen Burnout hatte, sagte, er habe im März zwei Phasen völliger Erschöpfung durchlitten, zudem leide er an Bluthochdruck und einem Tinnitus. Er sei eindeutig überarbeitet und fühle sich seit mehreren Wochen nicht völlig fit. Zwar handele es sich nicht um einen Burnout, aber Ärzte hätten ihm geraten, eine Auszeit zu nehmen, sagte er. In der schwersten Gesundheitskrise seit Jahrzehnten brauche die Republik einen Gesundheitsminister, der zu 100 Prozent fit sei.

Österreich war eines der ersten Länder in Europa, in dem 2020 eine Maskenpflicht verhängt wurde, und der erste Lockdown konnte rasch wieder gelockert werden. Seit dem Herbst kämpft das Land darum, in der Pandemiebekämpfung eine konsequente Linie zu verfolgen. Aktuell liegt die Infektionsrate deutlich höher als in Deutschland. Er glaube, dass die Regierung insgesamt gute Arbeit geleistet habe, sagte Anschober. Allerdings sei in einer Pandemie niemand frei von Fehlern.