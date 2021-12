„Instrumentalisierung von Migranten für politische Zwecke“ : Neue Sanktionen der EU und der USA gegen Belarus in Kraft

Das von der belarussischen Staatsagentur BelTA durch die Nachrichtenagentur AP zur Verfügung gestellte Handout zeigt Geflüchtete, die in einem Logistikzentrum am Kontrollpunkt „Bruzgi“ an der belarussisch-polnischen Grenze Schlange stehen, um warmes Essen zu bekommen. Foto: dpa/Oksana Manchuk

Brüssel Die Europäische Union wirft den betroffenen Personen und Unternehmen vor, den belarussischen Machthaber Lukaschenko bei der Schleusung von Geflüchteten an die EU-Außengrenze zu unterstützen. Auch die USA haben Strafmaßnahmen verhängt.

Im Konflikt mit Belarus sind die neuen Sanktionen der Europäischen Union in Kraft getreten. Im Amtsblatt der EU wurde am Donnerstag eine Liste mit insgesamt 28 Verantwortlichen sowie Organisationen veröffentlicht. Die EU wirft ihnen vor, Belarus bei der Schleusung von Geflüchteten an die europäischen Außengrenzen zu unterstützen. Auch die USA, Großbritannien und Kanada kündigten in Absprache mit der EU neue Sanktionen an.