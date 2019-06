Iran-Konflikt : Wegen „Zwischenfall mit der Drohne“ - Lufthansa und KLM umfliegen Straße von Hormus

Lufthansa-Maschinen parken am Flughafen von Frankfurt am Main. Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Nach dem Abschuss einer US-Drohne durch den Iran haben mehrere Fluggesellschaften angekündigt, den Luftraum über der Straße von Hormus bis auf Weiteres zu meiden.

Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, teilte die niederländische Fluggesellschaft KLM am Freitag mit. Der Grund dafür sei "der Zwischenfall mit der Drohne".

Auch die Lufthansa umfliegt wegen der steigenden Spannungen zwischen Iran und den USA die Straße von Hormus. Die Änderung der Flugrouten in dem Gebiet gelte bereits seit Donnerstag, sagte ein Sprecher der Airline am Freitag. Der Bereich, den die Maschinen der Lufthansa meiden sollen, sei nun erweitert worden, fügte er hinzu. Von den Änderungen sei aber nicht der gesamte Iran betroffen. Lufthansa fliege die Hauptstadt Teheran weiter an.