Wegen Giftanschlag auf Skripal: USA verhängen Sanktionen gegen Russland

Washington Die Spannungen zwischen den USA und Russland nehmen weiter zu. Wegen des mutmaßlichen Mordversuchs am früheren Spion Sergej Skripal und seiner Tochter hat die Regierung von Donald Trump Sanktionen angekündigt.

Die USA haben Sanktionen gegen Russland angekündigt. Hintergrund ist die Verwendung eines Nervenkampfstoffs beim versuchten Mord am früheren Spion Sergej Skripal und seiner Tochter in Großbritannien. Die Strafmaßnahmen würden ergriffen, weil Russland eine Chemiewaffe angewandt habe und damit gegen internationales Recht verstoßen habe, teilte das US-Außenministerium am Mittwoch mit. Der Mitteilung des Ministeriums zufolge werden die Sanktionen am oder um den 22. August gültig.