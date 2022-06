Zeugin im Untersuchungsausschuss : Trump habe von Waffen im Publikum vor Kapitol-Sturm gewusst

Washington Eine Mitarbeiterin des damaligen Stabschefs Mark Meadows hat am Dienstag im Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 ausgesagt. Ihr zufolge forderte Trump dazu auf, die Metalldetektoren zu entfernen.

Der damalige US-Präsident Donald Trump und enge Vertraute waren sich nach Angaben einer Mitarbeiterin des Weißen Hauses vorab über mögliche Gewalt am 6. Januar 2021 bewusst. Trump habe vor der Rede an seine Anhänger an diesem Tag von Waffen im Publikum gewusst, sagte Cassidy Hutchinson am Dienstag bei einer öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Attacke. Hutchinson arbeitete im Weißen Haus für Trumps damaligen Stabschef Mark Meadows.