Habeck in den USA Beste Beziehungen — aber wie lange noch?

Stabil, freundschaftlich, intensiv, vertrauensvoll - gleich vier Adjektive in einem Satz braucht Robert Habeck, um die Beziehungen mit der US-Regierung zu beschreiben. Er und die Bundesregierung hätten da etwas aufgebaut, so will sich der Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler verstanden wissen. Wie viel davon im Fall einer Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus bleiben würde, ist allerdings unklar.