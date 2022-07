Über Indischen Ozean : Chinesische Rakete stürzt unkontrolliert auf die Erde

Eine chinesische Weltraumrakete ist am Samstag über dem Indischen Ozean in die Erdatmosphäre eingetreten. Foto: dpa/-

Washington Eine chinesische Rakete ist am Samstag aus dem Weltraum kommend in die Erdatmosphäre eingetreten. Das teilte das Weltraumkommando der US-Streitkräfte am Samstag auf Twitter mit. Sie habe sich um 18:45 Uhr deutscher Zeit über dem Indischen Ozean befunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine chinesische Weltraumrakete ist am Samstag über dem Indischen Ozean in die Erdatmosphäre eingetreten. Peking habe vorher die „spezifischen Flugbahninformationen“ nicht weitergegeben, womit man hätte berechnen können, wo Trümmerteile landen würden, teilte die US-Weltraumbehörde mit. Anfang der Woche sagten Analysten, dass der 22,5 Tonnen schwere Raketenkörper beim Eintauchen in die Atmosphäre größtenteils zerfallen würde. Es sei jedoch möglich, dass aufgrund der Größe der Rakete Einzelteile den feurigen Wiedereintritt überleben könnten und dadurch Trümmer über ein Gebiet von etwa 2.000 km regnen könnten. „Alle Raumfahrtnationen sollten sich an bewährte Praktiken halten und ihren Teil dazu beitragen, diese Art von Informationen im Voraus zu teilen, um zuverlässige Vorhersagen über das Risiko eines Trümmereinschlags zu ermöglichen“, sagte NASA-Administrator Bill Nelson. China hatte Anfang der Woche mitgeteilt, es verfolge die Raketentrümmer und es bestünde keine Gefahr für die Bevölkerung.

(boot/Reuters)