Telefonat mit Olaf Scholz : Bidens „Tiger Team“ liefert Blaupause für Ukraine-Strategie

Washington US-Präsident Joe Biden wollte sich in einer Schaltkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz nach dessen Gesprächen im Kreml über die weitere Strategie in der Ukraine-Krise abstimmen. Die Arbeitsteilung ist Teil der Blaupause eines Expertenrats im Weißen Haus.

Kürzlich übte das „Tiger Team“ den Ernstfall. Zweieinhalb Stunden lang spielte der Präsident, sein sicherheitspolitisches Team und Mitglieder des Kabinetts alle möglichen Szenarien in der Ukraine-Krise durch. Von der prompten Reaktion auf einen Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine bis hin zu Gegenmaßnahmen innerhalb der ersten beiden Wochen nach einer Invasion.

In Abstimmung mit dem Nationalen Sicherheitsrat im Weißen Haus (NRC) entstand hier die Doppelstrategie aus einer diplomatischen Offensive und glaubwürdigen Drohungen, die das Kalkül Putins in der Ukraine verändern sollen. Deutschland spielt darin wegen seiner besonderen Kontakte nach Russland und der Abhängigkeit von Energielieferungen eine wichtige Rolle.

US-Präsident Biden ließ sich nicht zuletzt auch deshalb am Mittwoch ausführlich von Bundeskanzler Scholz über dessen Gespräche mit Wladimir Putin briefen. Zumal der russische Präsident am Tag des Besuchs aus Berlin gemischte Signale absetzte. Putin hatte einerseits einen Teilrückzug angekündigt, der als Entspannung gewertet werden kann. Gleichzeitig aber beschuldigte er die Ukraine Gräueltaten an der russischen Minderheit. Dies könnte ein möglicher Vorwand für eine Invasion sein.

Der zweite Teil der Botschaft klang versöhnlicher. Direkt an die „Bürger Russlands“ gewandt, versicherte der US-Präsident. „Sie sind nicht unser Feind“. Es bleibe reichlich Spielraum für eine friedliche Lösung. „Wir sollten Diplomatie jede Chance auf Erfolg geben“, betonte Biden. Es gebe “echte Wege, unsere jeweiligen Sicherheitsbedenken auszuräumen.“Deutschland hat in der erdachten Arbeitsteilung im westlichen Bündnis die Aufgabe des Mittlers. Und ist dafür aufgrund der Abhängigkeit der russischen Wirtschaft von ihrem wichtigsten Handelspartner gut positioniert. Es besteht im Weißen Haus wenig Zweifel, dass Scholz dem russischen Präsidenten bei seinen vierstündigen Gesprächen die Alternativen zu „Nord Stream 2“ und anderer Konsequenzen klar aufgezeigt hat.

Vorrangig geht es dem US-Präsidenten darum, in der Offensive zu bleiben und eine Spaltung des NATO-Bündnisses zu verhindern. „Wir müssen nicht wissen, was sie (die Russsen) machen“, bestätigt ein Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats in der Washington Post den Ansatz. „Aber wir müssen für eine Reihe plausibler Szenarien planen.“Dazu gehören die enge Abstimmung mit den Verbündeten, der Austausch von Geheimdienstinformationen und die Information der Öffentlichkeit. Auch der eigenen, für die die Ukraine ein fernes Land ohne emotionale Bindung ist. Vorsorglich warnte Biden deshalb in seiner Ansprache, dass eine Invasion auch an den USA nicht spurlos vorüberginge. „Das amerikanische Volk versteht, dass es nie ohne Kosten ist, Demokratie und Freiheit zu verteidigen.“