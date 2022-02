Ermittlungen zur Kapitol-Erstürmung : Biden ordnet Freigabe von Trumps Besucherprotokollen an

Washington Die Dokumente können nun vom Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 geprüft werden. Der Ex-Präsident wollte das mit aller Macht verhindern.

Der Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol im Januar 2021 kann auf die Besucherprotokolle aus dem Weißen Haus zurückgreifen. US-Präsident Joe Biden ordnete an, dass die Protokolle dem Ausschuss übergeben werden können. In einem Schreiben an das Nationalarchiv erklärte die Beraterin des Weißen Hauses, Dana Remus, Biden habe das Argument seines Vorgängers Donald Trump in Betracht gezogen, die Aufzeichnungen müssten privat bleiben, weil er zum Zeitpunkt des Sturms auf das Kapitol Präsident gewesen sei. Dies sei aber nicht im besten Interesse der USA, habe Biden entschieden.