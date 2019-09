Geplanter Austritt am 31. Oktober : Was als nächstes auf dem Brexit-Zeitplan steht

London: Ein nachgeahmter irischer Reisepass liegt während einer Kundgebung vor dem Parlament in Westminster in einem Glaskasten in Form eines Feuermelders mit der Aufschrift „Im Falle eines harten Brexits - Glas einschlagen“. Foto: dpa/Om1

London/Brüssel Das Oberhaus hat ein Gesetz zur Verhinderung eines No-Deal-Brexit verabschiedet, am Montag soll das britische Parlament über Neuwahlen abstimmen. Bevor Großbritannien am 31. Oktober die EU verlässt, wird noch einiges passieren.

Acht Wochen vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens am 31. Oktober geht das Ringen um den Brexit in die heiße Phase. Diese Termine lassen sich absehen:

9. September Das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit dürfte mit der Unterzeichnung durch die Queen in Kraft treten. Am selben Tag will der britische Premierminister Boris Johnson erneut über eine Neuwahl abstimmen lassen, bevor das Parlament möglicherweise in die Zwangspause geschickt wird.