Der SPD-Vorsitzende auf Reisen „Jenseits von Berlin“: SPD-Chef Klingbeil im südlichen Afrika

Doch so ganz kann Klingbeil der deutschen Innenpolitik und den Problemen der eigenen Regierung nicht entfliehen. Auf den Namen Taurus stößt man auch in Namibia an vielen Orten. Allerdings ist es hier der Name eines Sanitär-Unternehmens. In Deutschland steht der Name Taurus auch für eine Debatte um die Haltung des SPD-Bundeskanzlers Olaf Scholz im Ukraine-Krieg, die Abhöraffäre kommt noch obendrauf. Themen, die für einen SPD-Vorsitzenden nicht angenehm sind. Doch in Afrika sind sie für einen Moment mal weit weg.