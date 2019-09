Impeachment-Verfahren : Wird Trump nun seines Amtes enthoben?

Washington Ja oder Nein zum Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump? Seit mehr als zwei Jahren ringen die Demokraten im Kongress schon mit dieser Frage. Tatsächlich sind die Hürden hoch.

In der Ukraine-Affäre scheint nun alles ganz schnell zu gehen: Am Dienstag kündigte die Frontfrau der Demokraten, Nancy Pelosi, eine formale Prüfung eines sogenannten Impeachments gegen den US-Präsidenten an - und warf ihm „Verrat an seinem Amtseid“, der nationalen Sicherheit und der Integrität der amerikanischen Wahlen vor.