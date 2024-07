Donald Trump, Marine Le Pen und Deutschlands Sicherheit Wehe, wenn die Statik kippt!

In Frankreich wiederum müssen die Bundesregierung und die demokratische Opposition in Berlin befürchten, dass der rechte Rassemblement National von Marine Le Pen in der neuen Nationalversammlung womöglich mehr Macht bekommt, als es allen Anhängern der zuletzt schlecht geölten deutsch-französischen Achse lieb sein kann. Das Verhältnis zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gilt als kühl bis angespannt, ganz anders als das Verhältnis von Scholz zu seinem väterlichen Freund Biden. Was aber nur, wenn mit Veränderungen an der Staatsspitze in Washington D.C. und in Paris innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Grundpfeiler wegbrächen? Die Statik der bisherigen deutschen Außen- und Sicherheitspolitik müsste vermutlich neu berechnet werden? Russlands Machthaber Wladimir Putin könnte sich die Hände reiben, sollten Trump und die extreme Rechte in Frankreich an die Macht kommen. Die Ukraine wiederum müsste um ihr Überleben bangen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), sagte unserer Redaktion: „Die deutsche Außenpolitik steht vor der größten Bewährungsprobe seit Ende des Kalten Krieges. Der russische Imperialismus bedroht unsere Sicherheit, während das autoritäre China immer aggressiver wird. Gleichzeitig drohen unsere engsten Verbündeten, Frankreich und die USA, in die Hände rechtsnationaler Demokratieverächter zu fallen.“