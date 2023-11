Wahl in den Niederlanden Von wegen Freiheit

Insgesamt dürfte die Niederlande nicht mehr als das fortschrittliche Musterland von einst gelten. Im Bereich Cannabis etwa haben mehrere Länder eine fortschrittlichere Gesetzgebung. Bei aller Progressivität scheint sich eine Gegenbewegung in Gang zu setzen: Viele konservativere Niederländer empfinden ein Gefühl des Verfalls, wünschen sich alte Zeiten zurück. Wilders geht darauf ein, wie auch die AfD in Deutschland und andere Rechtspopulisten in Europa. „Die Niederlande sind nicht mehr die Niederlande“, sagt er regelmäßig. In seinem Wahlprogramm verknüpft er solche Ideen mit eindeutig rechtsradikalen Ansichten. Wirtschaftlich ist er jedoch eher links orientiert. Wilders tritt für niedrigere Steuern auf Lebensmittel, einen höheren Mindestlohn und geringere Verbrauchssteuern auf Kraftstoffe ein. In Bezug auf den überhitzten Wohnungsmarkt, eines der wichtigsten Wahlkampfthemen, hat er seine linken und rechten Ansichten miteinander verknüpft: mehr Wohnraum, aber nur für echte Niederländer. Ein gefährliches Spiel mit einer emotional aufgeladenen Debatte um bezahlbaren Wohnraum. Sollte Wilders damit durchkommen, und am Ende sogar Regierungschef sein, könnten sich andere Rechtspopulisten ein Beispiel daran nehmen.