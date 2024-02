Fragen und Antworten Was der Nato-Beitritt für Schweden für bedeutet

Während Schweden lange Zeit sehr stark in die Verteidigung des Landes investierte, wurden die Ausgaben Regierungsangaben zufolge nach dem Ende des Kalten Krieges massiv zurückgefahren. 2020 betrugen sie demnach nur 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im Zuge der russischen Invasion in die Ukraine kündigte die Regierung in Stockholm jedoch an, die Ausgaben „so bald wie möglich“ auf zwei Prozent anheben zu wollen. In diesem Jahr soll das Ziel demnach sogar überschritten werden.