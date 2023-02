Chinas Positionspapier Xi Jinpings zwölf Punkte

Allein die Ankündigung des Papiers war ein Politikum. Tagelang mutmaßten Diplomaten und Außenpolitikexperten, was China wohl in seine Positionen zum Ukrainekrieg einbinden würde – und was nicht. In zwölf Punkten hat Peking nun zu Gesprächen aufgerufen zwischen der Ukraine und dem Angreifer Russland. Doch die Reaktionen fallen skeptisch bis ablehnend aus. Ein Überblick über die Antworten auf die wichtigsten Fragen.