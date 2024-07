Russland hat die USA beim Marktanteil schon überholt Warum Russland immer mehr Gas an die EU verkauft

Verbal tritt Europa energisch auf: „Wer so redet und handelt wie Putin, der will keinen Frieden, sondern der wird weitermachen“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) unlängst und pocht auf eine harte Haltung. Doch in der Praxis tut sich Europa schwer, das Gas aus Russland aufzugeben und so den Geldfluss an Putins Kriegskasse zu stoppen. Sanktionen, die es etwa auf Öl und Kohle aus Russland gibt, werden teilweise umgangen. Und Erdgas, das ohnehin nicht sanktioniert ist, wird munter eingeführt - und zwar mehr als noch vor Monaten.