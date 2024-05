Von Nordafrika bis zur arabischen Halbinsel Warum die Lage in der arabischen Welt so gefährlich ist

Seit der Nacht vom 13. April auf den 14. April ist die Lage noch einmal deutlich gefährlicher geworden: Der Iran griff Israel mit Hunderten Raketen, Marschflugkörper und Drohnen erstmals direkt an, als Antwort auf einen Bombenangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus. Lisa Musiol von der Denkfabrik International Crisis Group sagte unserer Redaktion: „Die bisher ungeschriebenen Regeln, die es durchaus gab, gelten nicht mehr. Im Moment definieren beide Seiten neu, wie weit sie gehen können. Das ist extrem gefährlich.“ Und obwohl ihren Worten nach keiner der Akteure in der Region will, dass dieser Konflikt außer Kontrolle gerät: „Alles ist möglich, wenn man nicht mehr voraussehen kann, was passiert, wenn die Lage unkalkulierbar wird.“ Der erste Schritt für eine Deeskalation in der Region sei ein Waffenstillstand in Gaza, sagte sie.