Mehrere Festnahmen Gewalt bei Bauernprotesten eskaliert

Die Landwirte sehen sich zudem von den Auflagen des Green Deals belastet. Nach einem Treffen mit Bauernvertretern in der vergangenen Woche hatte Regierungschef Donald Tusk angekündigt, seine Regierung werde sich in Brüssel dafür einsetzen, dass bestimmte Vorschriften für polnische Bauern ausgesetzt oder abgeändert werden. Tusk will sich am Samstag erneut mit den Vertretern der Landwirtschaftsverbände treffen.