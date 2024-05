Nach Amtseinführung in Taiwan China beginnt mit großer Militärübung um Taiwan

An den Militärübungen seien Heer, Marine, Luftwaffe und Raketentruppen beteiligt, teilte das östliche Militärkommando der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA) mit. Die Übungen würden in der Straße von Taiwan, im Norden, Süden und Osten Taiwans sowie in den Gebieten um die von Taiwan kontrollierten Inseln Kinmen, Matsu, Wuqiu und Dongyin stattfinden und bis einschließlich Freitag andauern.