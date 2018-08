Walk of Fame: Stadtrat will Trumps Stern entfernen

West Hollywood Es wäre ein Novum in der Geschichte des Walk of Fame. Der Stadtrat in Hollywood erwägt eine Entfernung des Donald-Trump-Sterns.

Der Stadtrat von West Hollywood will den Stern von US-Präsident Donald Trump auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame loswerden. In einer einstimmig verabschiedeten Resolution forderte der Stadtrat die Handelskammer von Hollywood und die Stadt Los Angeles auf, den in den Boden eingelassenen Stern zu entfernen. Grund dafür seien der „verstörende Umgang“ Trumps mit Frauen und andere Äußerungen des Präsidenten. Präsident der Handelskammer, Leron Gubler, sagte allerdings der „Los Angeles Times“, die Kammer habe noch nie einen Stern entfernt. Diese seien Teil der Geschichte des Walk of Fame entlang des Hollywood Boulevards. Der Stern, den Trump für seine Arbeit in der Reality-Show „The Apprentice“ erhielt, wurde im vergangenen Monat mit einer Spitzhacke zerstört. Ein Verdächtiger wurde wegen Vandalismus angeklagt. Schon in den Tagen vor der Präsidentschaftswahl 2016 wurde der Stern beschädigt. Er wurde jedes Mal repariert.