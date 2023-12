Menschen des Jahres Ein höchst eigenwilliger General

In diesem Jahr hat sich die Lage gewandelt. Es gelang der Ukraine nicht, die russischen Truppen in der großangelegten Offensive, die im Frühjahr startete, entscheidend zurückzudrängen. Und wieder ist es Saluschnyj, der auf eine Änderung im Vorgehen seines Landes drängt. In einem Aufsehen erregenden Interview mit dem britischen Magazin Economist konterkarierte der General die Siegeszuversicht seines Präsidenten. „Es wird höchstwahrscheinlich keinen tiefen und wunderbaren Durchbruch an der Front geben“, gab der Oberbefehlshaber kleinlaut zu. Und er lieferte die Erklärung gleich mit. Sowohl die Russen wie die Ukrainer würden inzwischen alle Bewegungen der jeweils anderen Seite genau kennen. Das erlauben die hervorragenden Überwachungssysteme auf beiden Seiten. Damit könne jeder Vorstoß sofort unschädlich gemacht werden, schlussfolgerte der General. Ein Patt an der Front sei deshalb unausweichlich, die Offensive im Grunde gescheitert.