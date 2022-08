Wahlkampf in Italien : Meloni schockt Gegner mit angeblichem Vergewaltigungsvideo

Wahlkampf in Italien

Die Parteivorsitzende der Fratelli d' Italia (Brüder Italiens), Giorgia Meloni, spricht während einer Kundgebung der Mitte-Rechts-Opposition auf der zentralen Piazza del Popolo in Rom. (Archivfoto) Foto: AP/Riccardo De Luca

Mailand Meloni retweetete am Sonntagabend verpixelte Aufnahmen, die zeigen sollen, wie ein Asylbewerber eine Frau vergewaltigt. Ihre Kontrahenten im italienischen Wahlkampf warfen ihr vor, die mutmaßliche Tat zu instrumentalisieren.

Die in Umfragen führende italienische Rechtspolitikerin Giorgia Meloni hat mit der Verbreitung eines Videos über eine angebliche Vergewaltigung für Furore gesorgt. Meloni retweetete am Sonntagabend verpixelte Aufnahmen von einer Nachrichtenwebsite, die den Angaben zufolge zeigen, wie ein 27 Jahre alter Asylbewerber aus Guinea eine Ukrainerin vergewaltigt. Die Schreie der Frau sind zu hören.

Meloni twitterte, man könne zu dieser scheußlichen Gewalttat durch einen Asylbewerber am helllichten Tag in Piacenza nicht schweigen. „Eine Umarmung für diese Frau. Ich werde alles tun, um die Sicherheit in unseren Städten wiederherzustellen“, schrieb die Vorsitzende der auch im Neofaschismus wurzelnden Partei Brüder Italiens.