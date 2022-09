Wahlen in Schweden: keine stabile Regierung in Sicht​

Meinung Stockholm In Schweden geht es drunter und drüber. Die vergangene Nacht zeigte ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Moderaten und den Sozialdemokraten – aktuell liegt der bürgerlich-rechte Block vorn. Vor allem die Rechten sind jetzt schon Gewinner und strotzen vor Selbstbewusstsein.

Eine dramatische Wahlnacht in Schweden: Zuerst sah es nach einem Sieg des linken Blocks, nach einer dritten Kandenzzeit der Sozialdemokraten aus, derzeit führt aber der bürgerlich-rechte Block unter Herausforderer Ulf Kristersson – 176 Sitze werden diesen vier Parteien zugerechnet, einer mehr als den linken vier. „Ich bin bereit alles dafür zu tun, eine neue, stabile und handlungsschwungvolle Regierung für ganz Schweden und alle Mitbürger zu schaffen“, so der Chef der liberal-konservativen Moderaten.

Nicht in Zahlen zu pressen ist jedoch das Selbstbewusstsein, das die Rechten nun entwickeln werden. Sie werden somit nicht brav abnicken wollen, was der bürgerliche Block beschließt. „Kommt es zum Machtwechsel, werden wir eine zentrale Position haben. Unser Ziel ist es, in der Regierung zu sein“, so der 43-jährige Akesson.