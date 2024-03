Vorwürfe der Korruption und Vetternwirtschaft Wählerfrust in Portugal könnte Rechtspartei in die Hände spielen

Erst vor Kurzem ordnete ein Gericht in Lissabon an, dass der frühere sozialistische Ministerpräsident José Sócrates vor Gericht gestellt wird. Er soll während seiner Amtszeit zwischen 2005 und 2011 durch Bestechung, Betrug und Geldwäsche etwa 34 Millionen Euro eingenommen haben. Auf der Seite der Sozialdemokraten haben Korruptionsermittlungen auf Madeira zum Rücktritt von zwei prominenten Funktionären geführt. Der Skandal kam ausgerechnet am selben Tag an die Öffentlichkeit, an dem die Partei in Lissabon eine gegen Korruption gerichtete Anzeigentafel vorstellte, mit dem Slogan „Es kann so nicht weitergehen.“