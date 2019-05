Wahlen in Indien : Regierungschef Modi baut Mehrheit aus

Neu Delhi In der größten Demokratie der Welt scheint das Votum ziemlich deutlich ausgefallen zu sein: In Indien hat Ministerpräsident Narendra Modi die Parlamentswahl für sich entschieden und kann weiterregieren.

Modis hindu-nationalistische Partei BJP stehe vor einem "massiven Sieg", erklärte der indische Außenminister und führende BJP-Politiker Sushma Swaraj am Donnerstag. Auswertungen der Wahlkommission zufolge kann die BJP auf 302 der 542 Sitze und im Unterhaus setzen - mehr als die 282 Sitze vor fünf Jahren. Die oppositionelle sozialliberale Kongresspartei von Rahul Gandhi lag dagegen nur im Rennen um 52 Sitze vorne. Die Aussicht auf die Wiederwahl Modis versetzte Indien-Anleger in Feierlaune. Er selbst erklärte in einer Fernsehansprache, die Wahl liege nun in der Vergangenheit. "Wir müssen nach vorne schauen."