Wahlkrise in Guatemala Sieg von Arévalo bestätigt – Vorläufiges Arbeitsverbot für seine Partei

Arévalo ist der Sohn des früheren Präsidenten Juan José Arévalo und war in Guatemala kaum bekannt, bis er aus der ersten Runde der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen Ende Juni zur Überraschung der etablierten Kräfte als Spitzenreiter hervorging. Da er die absolute Mehrheit verfehlte, ging es am 20. August in die Stichwahl gegen die frühere First Lady Sandra Torres.