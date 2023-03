Zwei Monate vor den Wahlen Türkisches Oppositionsbündnis vor Wahlen geplatzt

Rund zwei Monate vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei ist das Oppositionsbündnis gegen den langjährigen Staatschef Präsident Recep Tayyip Erdogan zerbrochen. Die rechtsgerichtete Partei IYI erklärte am Freitag in Ankara, die Parteienallianz vertrete nicht mehr den nationalen Willen. Vor dem Signal von IYI-Parteichefin Meral Aksener, das Bündnis zu verlassen, hatte es Streit um den aussichtsreichsten Kandidaten im Rennen gegen Erdogan gegeben. Laut dem Sender NTV wollen sich die Vertreter der fünf noch im Bündnis verbliebenen Parteien am Samstag zu Beratungen treffen. Erdogan hatte am Mittwoch angekündigt, am 14. Mai als Wahltermin trotz des Erdbebens festhalten zu wollen.