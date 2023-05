Wahlen in der Türkei Chef-Wahlbeobachter fordert gleiche Chancen vor Stichwahl

Derweil kritisierte der Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde in Deutschland, Ali Ertan Toprak, das Wahlverhalten der wahlberechtigten Türken in Deutschland. „Die Menschen, die hier die Demokratie genießen, unterstützen eine Autokratie in der Türkei“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). „Das ist auch ein Problem für Deutschland.“ Das Ergebnis der Wahlen sei enttäuschend. „Die national-islamistische Ideologie hat gewonnen. Und Erdogan geht als Favorit in die Stichwahl. Ich sehe für die nächsten Jahre nichts Gutes.“ Auf Erdogan entfielen nach letztem Stand knapp zwei Drittel der Stimmen von Türken in Deutschland.