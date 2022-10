Amerika wählt neuen Kongress : Warum die „Midterms“ in den USA so wichtig sind

Die gesamten Mitglieder des Repräsentantenhauses und ein Drittel der Senatoren müssen alle zwei Jahre neu gewählt werden. Foto: AFP/MARIO TAMA

Washington Am Dienstag in genau vier Wochen, den 8. November, entscheiden die Amerikaner über die Mehrheit im Kongress sowie zahlreichen Gouverneurs-Sitzen in den Bundesstaaten. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die „Midterms“ genannten Zwischenwahlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Spang

Warum heißen die Kongresswahlen in den USA „Midterms“?

Die US-Verfassung schreibt vor, dass die gesamten Mitglieder des Repräsentantenhauses und ein Drittel der Senatoren alle zwei Jahre neu gewählt werden müssen. Damit fallen die Wahlen zum Kongress mal mit denen zum Weißen Haus zusammen oder liegen genau in der Mitte einer Präsidentschaft. In diesem Jahr finden Sie am 8. November statt.

Wer wird gewählt?

Zur Wahl stehen alle 435 Repräsentanten im „Haus“, wie die Amerikaner die Kammer nennen. Im Senat geht es in diesem Jahr um 35 der insgesamt 100 Sitze. Das ist einer mehr als üblich, weil ein Nachfolger für den zurückgetretenen Senator von Oklahoma, James Inhofe, gewählt werden muss. Außerdem werden in 36 der 50 US-Bundesstaaten die Gouverneure neu gewählt. Hinzu kommen alle möglichen Wahlbeamte in den Gliedstaaten, Bürgermeister und andere lokale Rennen. Schließlich stimmen die Wähler über 129 Initiativen ab.

Wie wird bei den Halbzeitwahlen gewählt?

Alle Bürger über 18 Jahre sind wahlberechtigt. Um ihr Wahlrecht auszuüben, müssen sie sich allerdings zuerst in ihrem Bundesstaat registrieren. Deshalb investieren Demokraten und Republikaner, aber auch überparteiliche Gruppen viele Ressourcen Erst- und Neu-Wähler zu gewinnen. Proportional zur Bevölkerung erhalten die Bundesstaaten je nach Größe Abgeordnete. Im dünn besiedelten Wyoming ist es etwa genau ein Repräsentant, während der bevölkerungsreichste Staat Kalifornien 52 nach Washington schickt. Sie treten in Wahlbezirken an, die von den Parlamenten der Gliedstaaten in bestimmten Abständen neu zugeschnitten werden. Im Senat hat jeder Bundesstaat Anspruch auf zwei Sitze. D.h. Wyoming hat dort dasselbe Gewicht wie Kalifornien.

Warum ist die Wahlbeteiligung so wichtig?

An den „Midterms“ beteiligen sich gewöhnlich deutlich weniger Wahlberechtigte als an den Präsidentschaftswahlen. Während der Halbzeit der Präsidentschaft Donald Trumps, 2018, fiel sie mit 49 Prozent außerordentlich hoch aus. Während fast zwei von drei Amerikanern über 65 Jahren zur Wahl gingen, beteiligten sich nicht einmal einer von drei Jungwählern (18 - 24 Jahre). Frauen gingen proportional stärker wählen als Männer, Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen gaben eher ihre Stimme ab als Arbeiter. Unterschiede bestehen auch bei der Partizipation zwischen den Ethnien, Land- und Stadtbevölkerung sowie den Einkommensgruppen.

Welche Konsequenzen hat die Mobilisierung der Wähler für den Ausgang der Midterms?

Große. Angesichts der geringen Beteiligung kommt es darauf an, wer am 8. November im Wahllokal erscheint. Kleine Verschiebungen in der erwarteten Demografie der Wählerschaft können für große Unterschiede beim Ausgang sorgen. Und die Umfragen Lügen strafen. 2018 half die überdurchschnittliche Teilnahmen von Frauen im suburbanen Amerika den Demokraten, eine Mehrheit im Repräsentantenhaus zu gewinnen. Daneben ist es wichtig, die Anhänger der eigenen Partei zu motivieren.

Wie sehen die Prognosen in diesem Jahr aus?

Die Amerikaner sind bei der generischen Frage, wer den Kongress führen soll, in der Mitte geteilt. Auf die einzelnen Rennen heruntergebrochen, haben die Republikaner bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus einen Vorteil. Dort müssen sie nur fünf Sitze hinzugewinnen, um eine Mehrheit zu holen und Kevin McCarthy zum neuen „Speaker“ zu machen. Historisch gesehen verliert die Partei des Präsidenten bei den „Midterms“ im Schnitt 29 Mandate. Eine der wenigen Ausnahmen waren die Zwischenwahlen nach dem 11. September, als die Republikaner während der Präsidentschaft George W. Bushs Sitze hinzugewinnen konnten. Die Prognosen von „FiveThirtyEight“, dem „Cook Report“ und anderen Analysten von Umfragen erwarten ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Senat.

Auf welche Rennen gilt es besonders zu achten?

Im Repräsentantenhaus sind von den 435 Sitzen nach einer Analyse des Fernsehsenders CBS ganze 80 umkämpft. D.h. in diesen Wahlkreisen liegen Kandidaten in der Regel nicht mehr als fünf Punkte auseinander. In den anderen Wahlkreisen stehen die Ergebnisse aufgrund der demografischen Komposition nahezu fest. Der Grund dafür hat mit dem „Gerrymandering“ zu tun, dass es den Bundesstaaten erlaubt, Wahlkreise zum Vorteil der Mehrheitspartei zu gestalten. Die Mehrheit im Repräsentantenhaus könnte sich in 30 Wahlkreisen entscheiden, in denen es nach Stand der Umfragen echte Kopf-an-Kopf-Rennen gibt.

Und wie sieht es im Senat aus?

Die Mehrheit im Senat dürfte sich in einem halben Dutzend Bundesstaaten entscheiden, in denen aktuelle Umfragen Herzschlagfinale erwarten lassen. Die Demokraten versuchen in Pennsylvania, North Carolina und Wisconsin Sitze hinzuzugewinnen, die Republikaner in Georgia, Nevada und Arizona. Spannend bleibt auch der Ausgang der Rennen in Ohio, Florida und New Hampshire.

Um welche Themen geht es bei den „Midterms“?

Die Parteien setzen unterschiedliche Akzente. Während die Demokraten die Konsequenzen des Abtreibungsurteils des obersten Gerichts der USA aus dem Juni, den Angriff auf die Demokratie am 6. Januar und den starken Arbeitsmarkt in den Vordergrund rücken, spielen die Republikaner mit den Ängsten vor Inflation, Flüchtlingen an der Südgrenze und steigender Kriminalität in den Städten. Vorläufige Zahlen deuten darauf hin, dass Abtreibung in diesem Jahr Frauen überdurchschnittlich mobilisiert. Meinungsforscher halten eine Überraschung am Wahltag für nicht ausgeschlossen.

Was bedeuten die Halbzeitwahlen für Joe Biden?

Joe Biden steht bei den „Midterms“ auf keinem Wahlschein. Doch traditionell sind die Zwischenwahlen die erste Möglichkeit der Wähler, ein Votum über die Zufriedenheit mit der Amtsführung eines Präsidenten abzugeben. In den Umfragen zeigen sich laut Schnitt von „FiveThirtyEight“ 51,7 Prozent der Amerikaner unzufrieden mit der Amtsführung Bidens. Deshalb versuchen die Republikaner die „Midterms“ zu einem Referendum über Biden zu machen, während die Demokraten die Wähler vor einen Richtungsentscheid stellen wollen. Sie setzen darauf, dass Donald Trump mit 54,1 Prozent Ablehnung noch unbeliebter ist.

Kann Biden weitermachen, wenn er die Mehrheiten im Kongress verliert?