Unterschiedliche Meinungen Taylor Swifts Unterstützung für Harris sorgt für Aufsehen

Swift hatte sich unmittelbar nach dem TV-Duell, bei dem Harris erstmals auf Trump traf, überraschend für die Demokratin ausgesprochen. Sie werde bei der Präsidentenwahl am 5. November für Harris und deren Vizepräsidenten Tim Walz stimmen, kündigte die Sängerin in einem Beitrag auf Instagram an. Swift hat bei ihren Fans enormen Einfluss - vor allem bei jungen Frauen, einer wichtigen Wählergruppe - und auf der Plattform Instagram rund 283 Millionen Follower.