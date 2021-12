Wegen mangelnder Möglichkeiten : Wahlbeteiligung in Hongkong fällt auf Rekordtief

Hongkong Die Wähler haben Hongkongs Regierung und der übermächtigen Führung in Peking einen Rückschlag beschert. Viele blieben der umstrittenen Abstimmung über das Parlament fern – weil es ohnehin nicht viel zu wählen gab.

Negativrekord in Hongkong: An der ersten Parlamentswahl seit der faktischen Ausschaltung der Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungsregion haben sich weniger Menschen denn je beteiligt. Die Wahlbeteiligung bei dem umstrittenen Votum am Sonntag fiel auf nur noch 30,2 Prozent - nachdem vor fünf Jahren noch 58,3 Prozent abgestimmt hatten. Wegen der mangelnden freien Wahlmöglichkeiten hatten viele Hongkonger die Abstimmung nach dem neuen Wahlsystem boykottiert.

Die schlechteste Wahlbeteiligung seit der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China wurde als Rückschlag für die Bemühungen gewertet, das eingeschränkte Verfahren zu legitimieren. Nur 1,35 der 4,5 Millionen Wahlberechtigten gaben dafür ihre Stimme ab, wie die Behörden in der Nacht zum Montag mitteilten. Die weiteren Ergebnisse sollen im Laufe des Montags vorliegen.

Ein Weißbuch der chinesischen Regierung, das am Montag vorgelegt wurde, sprach von Demokratie „mit Hongkonger Besonderheiten“. Trotz der stark eingeschränkten Wahlmöglichkeiten ist in dem Dokument die Rede von einer „freien, fairen, gerechten, sicheren und sauberen“ Abstimmung. Das Wahlsystem in Hongkong sei „weitgehend repräsentativ“, hieß es weiter. Regierungschefin Carrie Lam will noch am Montagabend zu ihrem jährlichen Besuch nach Peking reisen.