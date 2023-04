Wahlbeeinflussung durch Trump Ex-US-Vizepräsident Pence sagt vor Grand Jury aus

In einem am Sonntag ausgestrahlten Interview bei CBS News hatte Pence gesagt: „Wir werden uns an das Gesetz halten, wir werden die Wahrheit sagen.“ Er werde berichten, was er schon in seinen Memoiren berichtet habe. In diesen hatte er sich ausgiebig zu dem Druck geäußert, den Trump auf ihn ausübte, im Glauben, Pence könne die Anerkennung des Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden verhindern. Der frühere Gouverneur von Indiana hat in der Vergangenheit gesagt, dass Trump ihn, seine Familie und jeden im Kapitolsgebäude an dem historischen 6. Januar nach seiner Wahlniederlage gefährdet habe. Die Geschichte werde Trump zur Rechenschaft ziehen. „Vier Jahre lang hatten wir eine enge Arbeitsbeziehung“, schrieb Pence über die gemeinsame Zeit im Weißen Haus. „Es endete nicht gut.“