Schweden : Konservative liegen bei Parlamentswahl knapp vorn

Stockholm Bei der Parlamentswahl in Schweden wurde mit einem Sieg der Sozialdemokraten gerechnet. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt nun aber der konservative Block vorn. Das linke Bündnis könnte somit die Mehrheit im Parlament verfehlen. Bis Mittwoch sollen finale Ergebnisse vorliegen.

Bei der Parlamentswahl in Schweden hat nach Auszählung fast aller Stimmen der konservative Block um den Vorsitzenden der Moderaten Partei, Ulf Kristersson, knapp in Führung gelegen. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson standen bei 30,5 Prozent und wurden damit stärkste Kraft.

Insgesamt schien der linke Block aus vier Parteien jedoch die Mehrheit im Parlament, dem Riksdag, zu verfehlen. Allerdings war das Ergebnis war so knapp, dass nach Angaben der Wahlbehörde erst am Mittwoch feststehen sollte, wer künftig die Regierung führen wird.

Parlamentswahl in Schweden

Nach Wählerbefragungen war zunächst von einem knappen Sieg für Anderssons Bündnis ausgegangen worden. Im Laufe des Abends drehte sich das Bild und die Konservativen holten auf. Am frühen Montagmorgen standen die Konservativen bei 176 Sitzen gegenüber 173 Sitzen für das Mitte-links-Bündnis.

Größter Gewinner des Abends waren die populistischen Schwedendemokraten, die mit fast 21 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis erzielten. Sie haben sich unter anderem mit Kritik an der Einwanderungspolitik und der Kriminalität in Stadtvierteln profiliert, in den vor allem Menschen mit Migrationshintergrund leben.