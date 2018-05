Wahl Puigdemonts blockiert

Madrid Das spanische Verfassungsgericht hat eine Wiederwahl des katalanischen Unabhängigkeitsführers Carles Puigdemont zum Regionalpräsidenten blockiert. Das Gericht nahm eine Klage der spanischen Regierung gegen eine Gesetzesänderung an, die von dem von Separatisten dominierten Parlament Kataloniens beschlossen worden war.

Die Änderung machte es möglich, dass Puigdemont in Abwesenheit gewählt wird, während er gegen seine Auslieferung von Deutschland an Spanien kämpft.

Regierungssprecher Inigo Mendez de Vigo sagte am Mittwoch, ein Kandidat für das Regierungsamt in Katalonien müsse bei seiner Wahl in der Regionalversammlung persönlich anwesend sein und sein Regierungsprogramm präsentieren. Puigdemont ist derzeit aber in Deutschland. Die spanische Regierung hatte ihn im Oktober vom Posten des Regionalpräsidenten entfernt. Er ist angeklagt wegen des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums, das seine Regierung im vergangenen Jahr leitete.