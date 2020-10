Absolute Mehrheit in Sicht : Regierungschefin Ardern bei Parlamentswahl in Neuseeland weit vorne

Regierungschefin Ardern bei Parlamentswahl in Neuseeland weit vorne

Absolute Mehrheit in Sicht

Jacinda Ardern trägt am Wahltag selbstgemachte Käseschnitten zu ihrem Team. Foto: dpa/Mark Baker

Wellington Bei der Parlamentswahl in Neuseeland zeichnet sich ein klarer Sieg der amtierenden Labour-Partei ab. Ministerpräsidentin Jacinda Ardern bleibt also wohl im Amt.

Nach ersten Ergebnissen kurz nach Schließung der Wahllokale käme die Partei sogar auf die absolute Mehrheit von mehr als 60 der 120 Sitze. Sollte sich dies bestätigen, könnte Labour in Zukunft auch ohne eine Koalition mit den Grünen regieren.

Ihre schärfste Gegnerin bei der Wahl war Judith Collins (61) von der konservativen National-Partei, die nach den ersten Resultaten aber nur auf etwa 30 Sitze kommt. Bereits nach Umfragen im Vorfeld der Abstimmung war Ardern die Favoritin. Sie regierte bisher eine Koalition aus Labour, den Grünen und der populistischen Kleinpartei New Zealand First, die für ihre einwanderungsfeindlichen Positionen bekannt ist. Vor drei Jahren war die Partei noch Zünglein an der Waage gewesen und hatte Ardern überraschend ins Amt verholfen. Nun verlor sie deutlich. Die Grünen konnten hingegen zulegen.