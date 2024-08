Präsidentschaftswahl in Venezuela Mitarbeiter berichtet von „Unregelmäßigkeiten“

Einen Monat nach der hochumstrittenen Präsidentschaftswahl in Venezuela hat das einzige Oppositionsmitglied in der weitgehend regierungstreuen Wahlbehörde CNE auf „Unregelmäßigkeiten“ hingewiesen. „Die Unregelmäßigkeiten während des Wahlvorgangs vom 28. Juli und die Schwierigkeiten vor und nach dem Wahltag haben zu einem Vertrauensverlust in die Integrität des Prozesses und der verkündeten Ergebnisse geführt“, erklärte Juan Carlos Delpino am Montag in den Online-Netzwerken.