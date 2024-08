Umstrittene Wiederwahl EU erkennt Wahlsieg von Maduro in Venezuela nicht an

Nach der hochumstrittenen Präsidentschaftswahl in Venezuela hat die EU eine Anerkennung der Wiederwahl von Nicolás Maduro abgelehnt. Die vom Nationalen Wahlrat Venezuelas am 2. August veröffentlichten Ergebnisse „können nicht anerkannt werden“, hieß es in einer Erklärung des Europäischen Rates am Sonntag. „Jeder Versuch, die vollständige Veröffentlichung der offiziellen Wahlprotokolle zu verzögern, wird nur weitere Zweifel an deren Glaubwürdigkeit aufkommen lassen“, hieß es demnach.