Wahl am 16. August Suche nach neuem Premier in Thailand

Es sind erneut politisch unruhige Zeiten in Thailand, wo es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Staatsstreiche, Militärregierungen und Straßenproteste der Demokratiebewegung gab. Erst in der vergangenen Woche hatte das Verfassungsgericht auf Druck konservativer Kräfte die Auflösung der progressiven Move-Forward-Partei (MFP) angeordnet. Die Partei hatte die Parlamentswahl im vergangenen Jahr klar gewonnen, war aber dann ausgebootet worden und musste in die Opposition.