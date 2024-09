Vor der Nationalratswahl in Österreich „Ich würde Herbert Kickl nicht auf eine Stufe mit Björn Höcke stellen“

BAUER Nein. Ein Grund war die absolute Dominanz der Sozialdemokraten und der konservativen ÖVP. Beide Parteien haben sich die Macht im Land aufgeteilt. Das war ein Missstand. In den 60er-, 70er-Jahren musstest du in der Partei sein, um eine Wohnung oder die besten Jobs zu bekommen. Das war in allen Bundesländern so. Und in Kärnten kam auf einmal eine charismatische Figur, nämlich Jörg Haider, und begann das alles zu kritisieren. Ohne dessen Persönlichkeit wäre der Rechtspopulismus gar nicht vorstellbar.