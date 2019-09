Medienbericht : Große Verluste für Kreml-treue Kandidaten bei Wahl in Moskau

Große Verluste für Kreml-treue Kandidaten bei Wahl in Moskau

Wladimir Putin bei der Kommunalwahl in Moskau. Foto: dpa/Alexei Nikolsky

Moskau

Bei der Kommunalwahl in Moskau haben die Kreml-treuen Kandidaten Medienberichten zufolge große Verluste eingefahren. Wie russische Nachrichtenagenturen am Montag nach Auszählung fast aller Stimmen berichteten, gingen viele Stimmen an unabhängige Kandidaten, Kommunisten und Liberale. Die Kreml-Partei Einiges Russland hat demnach rund ein Drittel ihrer Sitze im Moskauer Stadtrat verloren. Die russischen Kommunal- und Regionalwahlen galten als wichtiger Stimmungstest für Präsident Wladimir Putin.