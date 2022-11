Wahl in Russlands Nachbar : Kasachischer Präsident Tokajew im Amt bestätigt

Astana In Kasachstan hat Staatschef Kassym-Schomart Tokajew nach vorläufigen Angaben die Präsidentenwahl wie erwartet gewonnen. 2019 hatte er seinen Vorgänger entmachtet.

In der öl- und gasreichen Ex-Sowjetrepublik Kasachstan hat Staatschef Kassym-Schomart Tokajew die Präsidentenwahl nach vorläufigen Angaben wie erwartet gewonnen. Tokajew sei mit 81,31 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden, teilte die zentrale Wahlkommission in Astana am Montag mit. Die fünf Gegenkandidaten erreichten bei der Wahl am Sonntag nur Ergebnisse zwischen 2,1 und 3,4 Prozent. Allerdings kreuzten 5,8 Prozent der Wähler und Wählerinnen auf dem Stimmzettel das Feld „Gegen alle“ an. Die Wahlbeteiligung habe bei 69,4 Prozent gelegen, wie die Staatsagentur Kasinform berichtete.