Prognosen in Kanada : Premier Trudeau gewinnt Wahl - verliert aber Mehrheit im Parlament

Toronto Die Liberalen um Premierminister Trudeau bleiben laut Prognosen stärkste Kraft in Kanada. Anders als 2015 gewinnt die Partei jedoch keine absolute Mehrheit.

Vor vier Jahren hatte Trudeau dank seines Charismas eine Welle der Begeisterung an die Regierungsspitze getragen. Zuvor hatte fast zehn Jahre lang die Konservative Partei die Geschicke Kanadas bestimmt. In die aktuelle Wahl ging der Amtsinhaber angesichts einiger Skandale jedoch angeschlagen, mit dem Chef der Konservativen Andrew Scheer erwuchs ihm ein ernsthafter Konkurrent.

Trudeau profitierte gerade zu Beginn seiner ersten Amtszeit vom Ruf seines verstorbenen Vaters. Pierre Trudeau war 1968 zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Vier Jahre später sah es auch für ihn zunächst knapp aus, doch am Ende stand er fast 16 Jahre an der Spitze der kanadischen Regierung. Und wie kaum ein anderer stand Pierre Trudeau bis heute für die liberale Ausrichtung des Landes, nicht zuletzt in der Einwanderungspolitik.

Als der Sohn 2015 die Macht übernahm, lenkte er Kanada in vielen Bereichen wieder zurück in die einst vom Vater eingeschlagene Richtung. Gerade in der Ära von US-Präsident Donald Trump gilt Trudeau vielen Linken und Liberalen in der Welt als progressiver Verfechter von Multikulturalismus und Migration.