Rechtsruck in Israel : Likud-Partei von Benjamin Netanjahu laut Prognose in Israel in Führung

Likud-Partei von Benjamin Netanjahu laut Prognose in Israel in Führung

Rechtsruck in Israel

Anhänger von Israels Likud-Partei feiern am Abend in Jerusalem. Prognosen zufolge könnte Benjaminn Netanjahus Partei die Regierungskoalition anführen. Foto: AFP/MENAHEM KAHANA

Tel Aviv Israel hat zum fünften Mal in drei Jahren gewählt. Prognosen sehen das Bündnis des früheren Premierministers Netanjahu vorn. Der Chef der Likud-Partei könnte eine rechtskonservative Koalition bilden.

Nach mehr als einem Jahr Opposition könnte Benjamin Netanjahu laut Prognosen in Israel erneut Ministerpräsident werden. Bei der fünften Parlamentswahl binnen dreieinhalb Jahren wurde seine rechtskonservative Likud-Partei mit 30 bis 31 Sitzen stärkste Kraft. Das rechts-religiöse Lager um den 73-Jährigen erzielte demnach eine knappe Mehrheit von 61 bis 62 von 120 Sitzen. Gefolgt wird die Likud-Partei nach den Prognosen von der Zukunftspartei von Ministerpräsident Jair Lapid mit 22 bis 24 Sitzen. Frühere Wahlen haben gezeigt, dass sich das Bild bis zur Auszählung aller Stimmen noch verschieben kann. Das Endergebnis wird nicht vor Donnerstag erwartet.

Auf den dritten Platz schaffte es zum ersten Mal in der Geschichte Israels ein rechtsextremes Bündnis. Die Religiös-Zionistische Partei von Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir kommt laut den Prognosen auf 14 bis 15 Sitze und gilt als möglicher Mehrheitsbeschaffer.

Für Netanjahu mit dem Spitzenamen „Bibi“ war es politisch und persönlich eine Schicksalswahl: Eine rechtsreligiöse Regierung könnte ihm durch Gesetzesänderungen dabei helfen, seinem derzeit laufenden Korruptionsprozess zu entkommen. Er hatte das Bündnis von Smotrich und Ben-Gvir gezielt vermittelt und den Rechtsextremen damit zum Aufstieg verholfen. Ben-Gvir bekräftigte bei der Stimmabgabe am Dienstag, er wolle Minister für Innere Sicherheit werden.

Der 46-jährige Rechtsanwalt wurde in der Vergangenheit wegen rassistischer Hetze verurteilt und spricht sich unter anderem für die Deportation von Arabern aus, „die gegen den Staat Israel sind“. Ihm wurde auch immer wieder vorgeworfen, den Konflikt mit den Palästinensern gezielt anzuheizen. Zuletzt zog er bei Konfrontationen in Ost-Jerusalem selbst eine Waffe.

In seiner Regierung war erstmals auch eine arabische Partei vertreten. Der arabischen Minderheit wurde vor der Wahl ein großer Einfluss auf das Endergebnis zugerechnet. Sie macht etwa 20 Prozent der rund 9,4 Millionen Bürger Israels aus. Es scheint jedoch unwahrscheinlich, dass es Lapid gelingt, eine Koalition mit einer Mehrheit zu schmieden.

Die Parteienlandschaft in Israel ist stark zersplittert und interessengeleitet. Auch Parteien aus ähnlichen Lagern sind oft nicht bündnisfähig. Neben inhaltlichen Differenzen liegt dies auch an persönlichen Streitigkeiten. So gilt etwa Netanjahus Verhältnis zu anderen Hauptfiguren des rechten Lagers als extrem schlecht.