Wahlsieg von Labour Keir Starmer – Ein ernster Mann für ernste Zeiten

Was weiß man von der Person Starmer? Nicht viel: Talentierter Flötist. In seiner Jugend ein strammer Sozialist. Jurist mit Oxford-Abschluss, der bis zum Generalstaatsanwalt aufstieg und deshalb die Ritterwürde erhielt. Passionierter Fußball-Fan (Arsenal). Familienvater, der sein Privatleben strikt schützt, so dass man von seinen Kindern nur das Geschlecht (ein Sohn, eine Tochter) und das Alter (15 und 13 Jahre), aber nicht deren Vornamen kennt. Seine Frau Victoria hatte sich im Wahlkampf in der Öffentlichkeit nicht präsentiert. Er selbst gibt sich gerne als ernster Mann für ernste Zeiten.