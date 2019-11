Farage hilft Johnson : Brexit-Partei kommt Tories vor Unterhauswahl entgegen

Nigel Farage am Montag im nordostenglischen Hartlepool. Foto: dpa/Owen Humphreys

Hartlepool Nigel Farage will bei der britischen Parlamentswahl am 12. Dezember mit seinen Brexit-Hardlinern nur in den Wahlkreisen antreten, in denen die proeuropäischen Parteien eine Mehrheit haben. Ist das die entscheidende Hilfe für Premierminister Boris Johnson?

(dpa) Der Chef der Bre­xit-Partei, Nigel Farage, will bei der britischen Parlamentswahl am 12. Dezember nun doch nicht in fast allen Wahlkreisen antreten. „Die Brexit-Partei wird sich nicht um die 317 Mandate bewerben, die bei der vergangenen Wahl von der Konservativen Partei gewonnen wurden“, sagte Farage bei einer Wahlkampfveranstaltung in Nordostengland. Stattdessen wolle sie sich ganz auf die Wahlkreise konzentrieren, die von Labour und pro-europäischen Parteien vertreten werden.

Bis vor Kurzem hatte Farage einen Wahlpakt mit den Tories von Premierminister Boris Johnson ausgeschlossen, solange die sich nicht zu einem EU-Austritt ohne Abkommen bekennen. Johnson hofft bei der Wahl auf eine stabile Mehrheit, um seinen nachgebesserten Brexit-Deal durchs Unterhaus zu bringen. Den hatte Farage bislang abgelehnt, mit der Begründung, es handele sich nicht um einen „echten Brexit“. Konservative Politiker fürchteten, die Konkurrenz von rechts könnte sie wichtige Stimmen kosten.