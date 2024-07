Parlamentswahl Großbritannien Keir Starmer ist neuer britischer Premierminister

Die Labour-Politikerin und mögliche neue Finanzministerin Rachel Reeves hat bei der Parlamentswahl in Großbritannien ihren Wahlkreis gewonnen. Würde sie den Posten als Finanzministerin bekommen, wäre sie die erste Frau in dieser Funktion in Großbritannien. „Bei der Wahlkampagne haben wir uns als Regierung der Einheit und nicht der Spaltung präsentiert. Eine Regierung, die Wohlstand schafft und im nationalen Interesse handelt“, sagte sie bei ihrer Rede in ihrem Wahlkreis in der nordenglischen Stadt Leeds. „Das Land steht an erster Stelle, an zweiter Stelle die Partei.“