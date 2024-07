Wahl in Großbritannien Klarer Sieg, viele Baustellen

Die Arbeiterpartei hatte ihren Wahlkampf ganz und gar fokussiert und unter ein einziges Wort gestellt: Change. Das kann der Wähler mit Wechsel übersetzen, aber auch, wenn er positiver denken will, mit Veränderung, zum Besseren natürlich. Labour hat vor allem mit der Wechsel-Botschaft gewonnen, das alleine reichte schon. Denn dies war eine Wahl der Wut, nicht der Hoffnung. Die Bürger waren nicht so sehr von Labour angezogen, als vielmehr von den Torys abgestoßen. Allzu viele Skandale, allzu viel Korruption, allzu viele gebrochene Versprechen. Lügen, Filz und Saufgelage während der Lockdowns in der Downing Street haben die Konservativen gründlich desavouiert. Die Abrechnung war überfällig, das Strafgericht geradezu biblisch zu nennen.