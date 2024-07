Stichwahl in Frankreich Mehr als 200 Kandidaten entscheiden sich für Rückzug

Fünf Tage vor der entscheidenden Runde der Parlamentswahl in Frankreich haben sich mehr als 200 Kandidaten aus der Stichwahl zurückgezogen. Auf diese Weise wollen sie eine Machtübernahme der Rechtspopulisten verhindern. Bis zum Ablauf der Frist am Dienstagabend verzichteten mindestens 214 Kandidaten auf die Teilnahme an der entscheidenden Runde am kommenden Sonntag, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP ergab.